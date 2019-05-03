Британський парламент оголосив "надзвичайну екологічну ситуацію" [ Редактировать ]
Британський парламент оголосив "надзвичайну екологічну ситуацію". Відповідну пропозицію висунув лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін. Ухваленню ініціативи передували двотижневі еко-протести у Лондоні.
Документ закликає захищати довкілля, зокрема, створити економіку, яка не продукує відходів і шкідливих викидів. Утім, до якихось конкретних заходів постанова не зобов'язує. Британський парламент став першим, який вдався до таких кроків.
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