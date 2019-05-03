У Кропивницькому родичі моряків, які перебувають у російському полоні, відкрили в обласному музеї виставку картин "Повернення додому". Двадцять чотири роботи створили митці з різних регіонів. Експозицію бачили мої колеги.

Море, українські катери та промені світла, як символ найшвидшого повернення додому. Така тематика картин на виставці у Кропивницькому. Її відкрили сьогодні родичі українських моряків - Романа Мокряка та Андрія Артеменка.

"Я багатьох з вас не знаю, але вважаю вас своїми друзями, бо ви прийшли підтримати мене, Анатолія, усіх 24 родини військовополениних, які знаходяться в Москві і тих наших хлопців, які знаходяться в застінках наших спецпризгначенців", - говорить Наталя Кравченко, мати Романа Мокряка.

Роман Мокряк - командир катера "Бердянськ" - разом з іншими українськими моряками потрапив у полон до російських прикордонників торік 25 листопада у Керченській протоці. Родина чекає на дзвінок від нього.

"Листів пишемо багато, на жаль, я отримала лише один лист від сина це було ще в лютому, вітав нас з новорічними святами, зараз дозволили телефонувати на щастя", - говорить Наталя Кравченко, мати Романа Мокряка.

Така очікувана телефонна розмова уже відбулася в сім'ї Артеменків, вони поспілкувалися з сином Андрієм - старшим матросом катера "Бердянськ".

"Він казав па, все нормально, все по-старому, о, більше спрашував що у нас в сім'ї, ми недовго общались дали всього півтори хвилини пообщаться", - говорить Анатолій Артеменко, батько Андрія Артеменка.

Відвідувачі виставки можуть передати листи морякам зі словами підтримки. Старшокласниця Ірина таких теплих послань принесла з десяток. І особисто віддала мамі Романа Мокряка.

"Ми хочемо, щоб вони якнайскоріше повернулися додому і щоб їхні батьки були щасливі, оскільки це дуже важливо", - говорить Ірина Козюк, школярка.

Виставка в обласному художньому музеї триватиме ще тиждень. Відтак помандрує тими містами, звідки родом інші полонені українські моряки.