У Черкасах другий тур виборів минув без порушень

Другий тур виборів у Черкаському обласному осередку минув без суттєвих порушень. Щоправда, на момент закриття дільниць, поліція нарахувала 31 заяву про порушення виборчого законодавства, але на результати вони істотно не вплинуть