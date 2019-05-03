Результати президентських виборів опублікували у виданні "Голос України" [ Редактировать ]
Результати президентських виборів в Україні сьогодні опублікували в офіційному друкованому парламентському виданні "Голос України".
За підсумками другого туру виборів, новообраним президентом України став Володимир Зеленський, результати волевиявлення раніше оголосила ЦВК.
Згідно із законом, інавгурація президента має відбутися протягом 30 днів після оприлюднення остаточних результатів виборів в офіційних виданнях влади.
по теме
Українці за кордоном були активнішими у другому турі виборів
На багатьох дільницях, порівняно з першим, активність зросла майже вполовину. Загалом віддати свій голос за майбутнього очільника держави українці змогли в 72 країнах світу
У Черкасах другий тур виборів минув без порушень
Другий тур виборів у Черкаському обласному осередку минув без суттєвих порушень. Щоправда, на момент закриття дільниць, поліція нарахувала 31 заяву про порушення виборчого законодавства, але на результати вони істотно не вплинуть
Вибори-2019: триває підрахунок голосів та опрацювання протоколів
У регіонах триває підрахунок голосів та опрацювання протоколів. Окружні виборчі комісії усю ніч приймали папери від дільничних комісій
Петро Порошенко готовий допомагати опонентові в перехідний період
Після оголошення результатів екзит-полів чинний президент України Петро Порошенко заявив, що вибори відбулися чесно та прозоро
Поліція відкрила кримінальні провадження через порушення на виборах
Загалом до правоохоронних органів надійшло понад тисячу двісті заяв та повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом