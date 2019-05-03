Напад на медиків карети "швидкої" в Запоріжжі. Чоловік потрощив машину та ледь не проломив голову водієві. Чому? Дізналися наші кореспонденти.

Підстанція швидкої допомоги в центрі Запоріжжя. Кардіо-реанімаційна бригада отримує виклик - серцевий напад у літньої жінки. Та, каже водій швидкої, після надання допомоги, самих ледь не схопив інфаркт. Тільки-но хотіли повертатися, як дорогу перегородив невідомий.

"С начал открив двері в машині. Потом мене вже витягувать почав, я ж виліз, кажу, шо ти робишь? А потом раз ударив він мене. А потом я його там в общем штовхнув. Ти напрасно це сделав і потом начав хватать каміння і пішло", - говорить Володимир Яницький, водій карети швидкої допомоги.

Коли полетіло каміння, Володимир ухилявся. А потім лиходій заходився трощити авто. Розбите скло та пошкоджений кузов уже показує напарник водія - він зранку заступив на зміну.

"Вот это куски асфальта бросали".

Лікар і фельдшер не постраждали. Вони сьогодні вихідні. А ось водій на лікарняному. У чоловіка криз. Тиск майже під двісті. Колеги кажуть - останнім часом напади на медиків швидкої почастішали.

"Особенно когда эти праздники по несколько дней. Когда количество людей в алькогольном опьянении резко возрастает. Конечно, все это сказывается и на работе скорой помощи", - говорить Наталія Самохіна, в.о.завідувача підстанції швидкої допомоги Александрівського району Запоріжжя.

34-річного нападника поліція затримала. Ним виявився знайомий родичів хворої пенсіонерки. Врятувала, так звана тривожна кнопка, кажуть медики. І показують ноу-хау. Тепер викликати правоохоронців можна і з планшета.

"Нажимаем эту кнопку, тут появляется подтверждение. То есть, відправити повідомлення - sos. Так? Чи Ні? То есть если мы нажимаем, то в диспетчерской срабатывает окно, на компьютерах у диспетчеров, направление. Срабатывает окно, которое очень громко сообщает, что бригаде по такому-то адресу требуется помощь", - говорить Олександр Решетило, фельдшер.

Згодом у Запоріжжі обіцяють створити базу даних небезпечних адрес, де нападали на медпрацівників. І не відкидають, що на такі виклики їздитимуть із поліцією. Тим часом нападникові, який потрощив авто та побив водія, загрожує кримінальна відповідальність.

"Наразі відкрито кримінальне провадження за ознаками ч 1 статті 296 Кримінального кодексу України. А саме - хуліганство", - говорить Катерина Людвік, начальник відділу комунікації ГУНП у Запорізькій області.

А постраждалий водій жартує - з лікарняного виходить 9 травня. А значить ризикує знову зустрітися з нетверезими або не зовсім адекватними родичами пацієнтів.