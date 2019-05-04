"Меган Маркл вже народила первістка, але приховує це", - чутки про появу на світ нового члена королівської сім'ї активно ширяться Великою Британією. Що їх роздмухує і чи є вірогідність втаємничення народження первістка принца Гаррі - розкаже Світлана Чернецька.

"Вітаємо з народженням первістка", - плакат з таким написом розгорнули у Віндзорі. Саме тут проживає молоде подружжя принца Гаррі та Меган Маркл. Багато мешканців королівства вірять, що маля вже з'явилося на світ. Просто це тримають в таємниці, як того хотіли майбутні батьки.

"Їхні Королівські Високості прийняли особисте рішення тримати приватними плани щодо народження їхньої дитини. Герцог та герцогиня з нетерпінням чекають, коли зможуть поділитися цією хвилюючою новиною з усіма, після того, як матимуть нагоду відсвяткувати подію приватно, як молода сім'я".

Гаррі та Меган вже показали, що не наслідуватимуть застарілі королівські традиції. Принц - єдиний у королівській сім'ї, хто носить обручку. А також спокійно виявляє ніжність до дружини публічно: обіймає її та тримає за руку. Чого собі не може дозволити його старший брат і майбутній король Вільям.

Вільям Генсон, експерт з питань королівського етикету.

"Це буде приватніша подія, аніж народження дітей принца Вільяма та Кейт. Адже вони одразу після пологів, у той самий день виставляли на показ новонароджених малят перед сотнями журналістів та фотографів. Найімовірніше, що ми вперше побачимо дитину Гаррі та Меган на фотографії у їхньому Instagram.

Минулого тижня молоде подружжя відвідала сама Її Величність. А таке буває лише в особливих випадках. Тож чутки про те, що маля вже народилося, лише посилилися.

Але є більш вірогідна причина візиту королеви. Єлизавету Другу запросили на новосілля. Адже ремонт у новій домівці Гаррі та Меган щойно закінчився. І живуть вони лише за кілька сотень метрів від улюбленої літньої резиденції Її Величності у Віндзорі.

У самому містечку з нетерпінням чекають звістки про народження. І відмовляються вірити, що таку довгоочікувану новину можуть приховувати:

"Ми терпляче чекаємо. От наша дочка з'явилася на світ на 12 днів пізніше. Тож усіляко може бути".

"Я чекаю, затамувавши подих! Це така хвилююча новина. І я дуже сподіваюся скоро побачити їх тут, на цих вулицях", - говорить Одрі Стівенсон, мешканка Віндзора.

Чутки про народження маляти спростовують і в Букінгемському палаці. А там ще жодного разу не повідомляли неправдиву інформацію. Тож єдине, що залишається усім прихильникам королівської родини - це чекати й надалі.