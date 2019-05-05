Сам собі режисер. Несподіваний поворот кар'єри. Барак Обама стає... кінопродюсером. Про що розповість його перший серіал? І коли почнуться зйомки? Дмитро Анопченко - про новий виток у житті колишнього глави держави.

Знамениті слова, пам'ятаєте, Шекспір казав: "весь світ - театр, а люди в нім - актори". Схоже, Барак Обама готовий подарувати Америці набагато сучасніше порівняння. Про світ як нескінчений суцільний телесеріал. Принаймні, колишній глава держави починає зараз зйомки "мильної опери", де героями стане він сам та 45-й президент Америки, Дональд Трамп.

Все відбуватиметься у Білому домі і навколо нього, в період, коли один президент вже програв, але ще при владі, а другий уже виграв, але ще її не отримав. Для сценарію адаптують книгу американського письменника і журналіста Майкла Льюїса про перехідний період між двома адміністраціями. Але звичайно ж сам Обама, і як власник продюсерської компанії і як безпосередній учасник тих подій - багато що зможе додати.

З американським стрімінговим сервісом Neflix і Барак, і Мішель Обама підписали договір досить давно. На них розраховували як на консультантів, окрім того - цей контракт само собою мав стати рекламою для компанії, яка зняла знаменитий "картковий будинок". Їхня роль змінилася, і тепер, і це вперше в історії - з'явиться серіал не про вигаданого президента, яким був Андервуд у виконанні Кевіна Спейсі, а про персонажів реальних, до того ж - тих, хто при владі.

Люди, які мали доступ у Білий дім під час минулої адміністрації, розповідають: Барак Обама настільки любив серіал "картковий будинок", що жодної серії не пропускав, особисто зустрівся із виконавцем головної ролі та навіть у президентському Твітері писав повідомлення, коли виходив черговий сезон. Тому для знімальної групи були відкриті двері багатьох адміністративних будівель. Частину епізодів навіть в Конгресі знімали. Але жодних шансів, що Трамп тепер дозволить знімати серіал Обами не тільки у білому домі, але навіть тут, на галявині біля нього, де зазвичай преса працює.

Тож доведеться будувати всі декорації самим, а також обмежитися вулицями Вашингтона, які і до цього часто ставали знімальним майданчиком. Наприклад, ось цей кортеж, який довірливі туристи фотографували поблизу Капітолію і викладали в мережу, зовсім не справжній, і пасажири, і охорона і навіть поліцейські, всі актори.

Сам Обама, подейкують, давно мріяв спробувати себе в ролі кінопродюсера. Його компанія, окрім політичного серіалу планує тепер зняти ще й документальний фільм про інвалідів, й історичний серіал про нью-йоркську моду. Тож для нього це насамперед бізнес. Хоча перший проект все ж дозволить за бажання звести давні рахунки з нинішнім господарем Білого дому. І напередодні виборів, а до них всього рік, розставити акценти і розповісти недавню історію так, як хотілося б самому Обамі.