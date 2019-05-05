Триває конфлікт між Ізраїлем і Хамас. По території єврейської держави випущено вже майже 500 ракет і мінометних снарядів. У відповідь авіація та артилерія завдають ударів по об'єктах терористів. Детальніше - в нашому матеріалі

Географія обстрілів неухильно розширюється. Під вогнем вже Ашдод, великий промисловий центр з морським портом. В Ашкелоні і Беер-Шеві сирени практично не вщухають, ракети падають десятками.

У тому ж Ашкелоні пряме попадання в житловий будинок, одна людина вбита, ще двоє згодом померли в лікарні. Багато поранених і постраждалих від нервового шоку через Обстріли. Ці кадри зняв житель міста, коли намагався вивезти сім'ю в безпечне місце.

Обстрілювали навіть Димону, це місто, в околицях якого знаходиться діючий атомний реактор. Пряме влучення в нього може викликати непередбачувані наслідки. Для захисту об'єкта виділено окремий дивізіон системи "залізний купол".

"Сьогодні вранці я дав вказівку Цахалу продовжувати масовані атаки на об'єкти терористів в секторі Газа, а також зміцнити сили навколо сектора танковими, артилерійськими і піхотними військами. Хамас несе відповідальність не тільки за свої дії і атаки, але і за дії "Ісламського джихаду". Він дуже дорого платить за це. Я прошу громадян Ізраїлю суворо дотримуватися вказівок Служби тилу, вони рятують життя. Ми діємо і будемо діяти, аби повернути спокій і безпеку жителям півдня", - говорить Беньямін Нетаніягу, прем'єр-міністр Ізраїлю.

Повернути спокій поки не виходить ніяк. Життя на півдні країни практично паралізоване. Закриті школи і дитячі садочки, скасовані всі масові заходи, відкриті бомбосховища. Роботодавцям рекомендовано без особливої необхідності співробітників на роботі не тримати. Багато хто переїжджає до центру країни, до друзів і родичів. Настрій людей - пригнічений.

"Ми повинні продовжувати операцію, щоб покінчити з Хамас, щоб на півдні нарешті настав мир і жителі перестали страждати. Вони ж тут як заручники", - говорить Бен Моше, житель Ашдода.

У заручниках більше двох мільйонів людей - населення регіону, що перебуває під вогнем. Армія нарощує удари з повітря, запускає артобстріли, але нічого не допомагає. Літаки і артилерія стріляють по пустирях і окремих будівлях, щоб уникнути втрат в густонаселеній Газі.

Серед ізраїльтян зростає розчарування діями влади. Але та, зі свого боку, переходити до рішучіших заходів не хоче - незабаром Євробачення, яке терористи прагнуть зірвати.