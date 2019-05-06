У Франції влаштували косплей-фестиваль [ Редактировать ]
Від Термінатора до Пікачу. Французьке місто Шасьє вітає в себе косплеєрів з усіх країн світу. Фанати "Зоряних війн", аніме, коміксів та інших творів сучасної культури зібралися на косплей-фестивалі, щоб показати костюми своїх улюблених персонажів, які створили власноруч. До події учасники готувалися кілька місяців - підбирали тканину та склеювали докупи кілограми картону.
"Косплей потребує вміння не лише створити схожий костюм, але й перевтілитися в персонажа. Адже ми прагнемо до абсолютної схожості - і зовні, і в поведінці. Тож ми ще й трохи актори", - говорить Летиція Мартінез, косплеєрка.
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