У Запоріжжі котів визнали частиною міської екосистеми. Що це означає та як у пухнастих зміниться життя - далі у сюжеті.

"Я так розумію, що тепер всі коти міста Запоріжжя, як кажуть, під охороною запорізької міської ради. А я тіпа, буду котячим батьком. Ну шось так".

Ось так, весело і одностайно, запорізькі депутати голосують за те, що коти віднині - частина місцевої екосистеми. Відповідна електронна петиція набрала необхідну кількість голосів.

Це означає, що пухнастики можуть вільно жити в підвалах, на горищах та взагалі - будь де.

"В первую очередь, петиция была создана из-за участившихся случаев заживо замурованных котов и кошек в подвалах. Несчастные животные не могли выбраться наружу и там погибали мучительной смертью. Это недопустимая жестокость", - говорить Марія Говяда, волонтер, ініціатор петиції.

В інтернеті чимало відео, де коти, в прямому сенсі, з тих чи інших причин, опиняються за справжніми ґратами. Така жорстокість - обурила городян. І вони звернулись до депутатів. Аби ті законодавчо захистили тварин.

"Председатели ОСМД, скажем так, не смогут уже просто так взять и заварить, скажем так, уничтожить заживо этих животных. То есть существует решение городской, миськой рады, с которым любой человек может подойти, вызвать полицию и скажем так, остановить эти действия", - говорить Ганна Цаюкова, начальник сектору КП "Побутовик".

До того ж, кажуть активісти, від котів у місті - неабияка користь.

"Они ловят крыс, если подвалы не замуровывать. И здесь не будет мышей, не будет грызунов. Это хорошо", - говорить Катерина Білецька, жителька Запоріжжя.

Там, де мешканці будинків будуть "товаришувати" з вуличними тваринами, кажуть комунальники, можна створювати такі собі котобудинки. Як наприклад ось цей - в одному з парків у самому центрі Запоріжжя. Активісти навмисно збудували його на дереві. Аби собаки не дістали. А підгодовують пухнастих усі небайдужі.

Та всім не важко догодити - кажуть прибічники вуличної фауни. Є й ті, хто терпіти не може котів.

"Они, как было…здесь у нас во дворе, жило около восьми белок. Где хоть одна белка? Съели. Коты съели. Все съели", - говорить Юрій, житель Запоріжжя.

Та як би там не було, але тепер запорізькі коти в законі. Після Києва, Дніпра та Харкова, місто стало четвертим, де ці тварини невід'ємна частина екосистеми.