У Запоріжжі котів визнали частиною міської екосистеми [ Редактировать ]
У Запоріжжі котів визнали частиною міської екосистеми. Що це означає та як у пухнастих зміниться життя - далі у сюжеті.
"Я так розумію, що тепер всі коти міста Запоріжжя, як кажуть, під охороною запорізької міської ради. А я тіпа, буду котячим батьком. Ну шось так".
Ось так, весело і одностайно, запорізькі депутати голосують за те, що коти віднині - частина місцевої екосистеми. Відповідна електронна петиція набрала необхідну кількість голосів.
Це означає, що пухнастики можуть вільно жити в підвалах, на горищах та взагалі - будь де.
"В первую очередь, петиция была создана из-за участившихся случаев заживо замурованных котов и кошек в подвалах. Несчастные животные не могли выбраться наружу и там погибали мучительной смертью. Это недопустимая жестокость", - говорить Марія Говяда, волонтер, ініціатор петиції.
В інтернеті чимало відео, де коти, в прямому сенсі, з тих чи інших причин, опиняються за справжніми ґратами. Така жорстокість - обурила городян. І вони звернулись до депутатів. Аби ті законодавчо захистили тварин.
"Председатели ОСМД, скажем так, не смогут уже просто так взять и заварить, скажем так, уничтожить заживо этих животных. То есть существует решение городской, миськой рады, с которым любой человек может подойти, вызвать полицию и скажем так, остановить эти действия", - говорить Ганна Цаюкова, начальник сектору КП "Побутовик".
До того ж, кажуть активісти, від котів у місті - неабияка користь.
"Они ловят крыс, если подвалы не замуровывать. И здесь не будет мышей, не будет грызунов. Это хорошо", - говорить Катерина Білецька, жителька Запоріжжя.
Там, де мешканці будинків будуть "товаришувати" з вуличними тваринами, кажуть комунальники, можна створювати такі собі котобудинки. Як наприклад ось цей - в одному з парків у самому центрі Запоріжжя. Активісти навмисно збудували його на дереві. Аби собаки не дістали. А підгодовують пухнастих усі небайдужі.
Та всім не важко догодити - кажуть прибічники вуличної фауни. Є й ті, хто терпіти не може котів.
"Они, как было…здесь у нас во дворе, жило около восьми белок. Где хоть одна белка? Съели. Коты съели. Все съели", - говорить Юрій, житель Запоріжжя.
Та як би там не було, але тепер запорізькі коти в законі. Після Києва, Дніпра та Харкова, місто стало четвертим, де ці тварини невід'ємна частина екосистеми.
по теме
У Запоріжжі котів визнали частиною міської екосистеми
Це означає, що пухнастики можуть вільно жити в підвалах, на горищах та взагалі - будь де
У Швеції люди святкують перший вигін худоби
Понад 5 тисяч людей зібралися під Стокгольмом, щоб поглянути, як корови вперше після зими виходять на випас. Сім'ями, шведи приїздять на ферми та щиро радіють, коли тварин випускають із "зимових" стійл на зелену травичку
У Франції розпочався саміт країн Великої сімки з питань охорони довкілля
Під час дводенної зустрічі вони мають ухвалити хартію біо-різноманіття, спрямовану на порятунок рідкісних видів
Дональд Трамп посилив тиск на КНР
Дональд Трамп заявив про підвищення тарифів на китайські товари до 25%. Щоб посилити тиск на КНР для укладання нової торговельної угоди, переговори щодо якої забуксували
В Запорожье изнасиловали водителя трамвая
В Запорожье сотрудники патрульной полиции задержали подозреваемого в изнасиловании женщины-водителя трамвая