Прем'єр Британії обговорює новий референдум по "Брекзиту" [ Редактировать ]
Тереза Мей таємно обговорює повторний референдум щодо Брекзиту - про це дізналася британська преса. За інформацією видання "Дейлі Телеграф", прем'єрка провела засідання, на якому розглядали можливі дії уряду - у разі парламентарі підтримають ідею повторного волевиявлення.
Джерела газети підкреслили - до референдуму може дійти, якщо не вдасться погодити угоду, яку пропонує Тереза Мей. На "Даунінг стріт" інформацію про засідання - заперечують.
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