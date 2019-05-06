До референдуму може дійти, якщо не вдасться погодити угоду

Тереза Мей таємно обговорює повторний референдум щодо Брекзиту - про це дізналася британська преса. За інформацією видання "Дейлі Телеграф", прем'єрка провела засідання, на якому розглядали можливі дії уряду - у разі парламентарі підтримають ідею повторного волевиявлення.

Джерела газети підкреслили - до референдуму може дійти, якщо не вдасться погодити угоду, яку пропонує Тереза Мей. На "Даунінг стріт" інформацію про засідання - заперечують.