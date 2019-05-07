Античні пам'ятки в поєднанні із сучасним мистецтвом. Незвичайну виставку відкрили на грецькому острові Делос, де зосереджені об'єкти давньої архітектури.

Серед мальовничих руїн розмістили 29 робіт відомого британського скульптора Ентоні Гормлі. Автор ретельно підібрав і розташував фігури так, щоб вони органічно вписалися в тутешні краєвиди і підкреслили зв'язок мистецьких епох. Це перша така акція на острові, внесеному до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО. Триватиме експозиція до жовтня.

"Це надзвичайна перевага, але водночас і відповідальність - бути першим живим художником, що перебуває на цьому острові за останні дві тисячі років. Для мене це не просто виставка, це діалог із часом", - говорить Ентоні Гормлі, скульптор.