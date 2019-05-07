Facebook видалив десятки російських акаунтів із пропагандою [ Редактировать ]
Facebook видалив майже сотню російських фейкових акаунтів, що поширювали брехню про Україну. Пропагандисти використовували фальшиві облікові записи для сторінок та груп, де публікували неправдиві новини про війну на Донбасі та українсько-російські відносини.
Деякі ресурси налічували від 30 до 80 тисяч підписників. Інформацію про таку активність вигаданих акаунтів адміністрація соцмерЕжі передала правоохоронним органам.
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