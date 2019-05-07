Во вторник, 7 мая, в ходе тайного голосования заместителем председателя Антикоррупционного суда избран судья Евгений Крук. Об этом заявил председательствующий судья собрания Виктор Маслов, передает "РБК-Украина".

По его словам, Крук избран заместителем на 3 года, но не более чем на срок полномочий судьи.

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"Собрание судей Высшего антикоррупционного суда решило выбрать заместителем председателя ВАКС Крука Евгения Васильевича", - заявил Маслов.

Ранее мы писали о том, что был выбран состав Совета международных экспертов. Позже Совет международных экспертов ветировал первых кандидатов в Антикоррупционный суд.