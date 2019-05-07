Іран готує атаку проти США - ЗМІ [ Редактировать ]
Нова загроза. США отримали дані розвідки про можливу атаку Ірану - і почали перегруповувати війська. Наскільки серйозною є ситуація?
Подробиці з'ясовував Дмитро Анопченко.
Можливо, військові й не хотіли розголошувати свої плани - щоб не було зайвих розмов і паніки - але газета The Wall Street Journal дізналася зі своїх джерел - ситуація серйозна. За даними видання, американська розвідка отримала нові відомості - і про це доповіли на найвищому рівні. Мовляв, Іран планує здійснити атаки, ціль яких - американські підрозділи в Іраку та Сирії.
Відомо, де це може статися. В Баб-ель-Мандебській протоці - поблизу Ємену - там Тегеран нібито має намір задіяти підконтрольних йому місцевих бойовиків - щоб самим не наражатися на небезпеку. І в Перській затоці - використовуючи безпілотники, оснащені зброєю. Знову ж таки, уникаючи прямого зіткнення.
У Пентагоні не на жарт занепокоєні. Американські військові запитали у президента дозвіл відправити в регіон додаткові сили. І отримали його. Центральне командування Збройних сил США (а воно відповідає за Близький Схід і Північну Африку) терміново перекидає туди ударну групу ВМС і бомбардувальники.
Опитані газетою експерти кажуть - у даних розвідки начебто й не сумніваються (оскільки - за неофіційною інформацією - Штати повідомлення про загрозу отримали з Ізраїлю), питання тільки в тому - про які саме плани дізналися агенти? Можливо, готувалася не провокація, а крайні заходи, на які Тегеран готовий був піти лише в разі, якщо його атакують Штати?
У будь-якому разі, американська влада має відреагувати. Адже якщо анонімна атака, за якою стоїть Іран, справді відбулася б - це стало б початком нової кампанії - такої, як "Буря в пустелі", а отже - й нової повномасштабної війни.
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