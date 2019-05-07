Во французском пригороде Бланьяк вооруженный 7-летний подросток захватил пять заложников в табачной лавке во Франции, сообщает Independent.

Молодой человек назвал себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе. С ним сейчас ведут диалог, но никакой информации о мотивах и требованиях подростка пока не поступало. Кроме того, власти не связывают это событие с терроризмом, придерживаясь версии неудачного ограбления.

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Среди заложников хозяин магазина и четверо покупателей, все - женщины. По состоянию на 22:30 молодой человек уже отпустил одну из заложниц.

Злоумышленник дважды выстрелил в полицейских, чтобы помешать им приблизиться к лавке. На шлеме нападающего заметили камеру GoPro, очевидно, он снимает свое преступление на видео.

В районе Бланьяк проходит спецоперация и полиция департамента Верхняя Гаронна просит всех не приближаться к периметру безопасности. На место инцидента прибыли бойцы французского спецподразделения RAID.

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