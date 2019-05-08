Перед возгоранием самолета Sukhoi Superjet-100 в аэропорту "Шереметьево" пилоты во время переговоров с аэропортом запросили аварийную посадку и сообщили, что в самолет попала молния.

Расшифровку переговоров опубликовало издание Baza. В ней пилот Денис Евдокимов сообщает об ударе молнии и называет его несущественным. Затем экипаж передает в аэропорт сигнал Pan-Pan. Он означает, что существует конкретная угроза, но немедленная помощь не нужна, ведь угрозы жизни людей и целостности самолета нет. В более серьезных случаях пилоты используют сигнал Mayday.

"Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. "Аэрофлот" 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возвращения. 1492, потеря радиосвязи и самолет горит от молнии", - говорил командир самолета.

Позже пилот уточнил, что кроме потери радиосвязи было потеряно автоматическое управление самолетом. Во время захода самолета на посадку работник аварийных служб "Шереметьево" сказал: "Смотри! Ой, (нецензурное слово)!".

Вскоре стало известно, что на место отправили только 1 пожарную машину.

"Пожарная машина, позволяем выезд на полосу 24 к аварийному борту", - сказал один из сотрудников.

После этого специалист сказал еще несколько фраз. А потом заявил, что видит "сильный дым и языки пламени". Поэтому он попросил вызвать "дополнительные силы гарнизона и скорую помощь".

- Иду к месту, наблюдаю, сильный дым черный и языки пламени. Как меня поняли? Прием. Вызывайте дополнительные силы гарнизона и скорую помощь.

- Приняли, вызываем.

- Доложить обстановку, что случилось?

- Мы на месте.

- Силы прибыли, работают 3-й стрела и 10-й стрела, и с первого старта подано.

- Прибыли к месту, поданы лафетные стволы.

- Прибыли к месту, пассажиров не наблюдаю, обстановку не могу пока сказать по людям.

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Далее обсуждается процесс тушения пожара и эвакуация пассажиров.

"Выявлены внутри самолета около 10 трупов, произошло обрушение фюзеляжа, его обследуют еще, пока точное число сказать не могут, один погибший находится рядом с самолетом", - сказал работник аварийных служб "Шереметьево".

Разговор завершается просьбой привезти тех, кто не пострадал в специально подготовленную комнату, где их ждали полицейские и психологи.

Напомним, вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины.