В сети опубликовали раскадровку видео с горящим в "Шереметьево" SSJ-100, где заметно, что один из пилотов возвращается в охваченный пламенем самолет, сообщают российские СМИ.

Сначала летчик выбирается по тросу из окна кабины. Затем он с разбега прорывается в салон по надувному трапу и выносит из самолета другого пилота.

Сын командира экипажа Дениса Евдокимова приказал второму пилоту покинуть кабину через форточку, а сам оставался в самолете до последнего.

Сейчас Денис Евдокимов находится в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения.

Его отец призвал не обвинять экипаж в неумении летать.

"Денис был командиром Ил-76, он подполковник запаса, затем работал вторым пилотом, потом командиром воздушного судна. Много лет он летал на Boeing, потом перешел на SSJ-100", - рассказал он.

Напомним, вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины.