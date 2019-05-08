Важкою видалась доба для українських бійців на передовій. Загинули двоє військових, трьох армійців поранено.

Бойовики 25 разів відкривали вогонь по опорних пунктах наших захисників на Донбасі, застосовуючи заборонене Мінськом озброєння. Зокрема, біля Новозванівки окупанти били з танкових гармат та мінометів 120 калібру. З БМП та автоматичних станкових гранатометів противник цілив по околицях Попасної. Біля селища Південне працював ворожий снайпер.

Українські бійці дали адекватну відповідь ворогу - трьох бойовиків ліквідовано, двох поранено. Також наші підрозділи знищили дві БПМ та бліндаж противника.