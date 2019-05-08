Майже 30 кілограмів вибухівки намагався вивезти українець до Росії. Його затримали на пункті пропуску "Гоптівка", на Харківщині.

На речовину зреагувала службова собака. Під час ретельного огляду автівки силовики знайшли 56 банок, по 500 грам, заповнених порохом. Порушник заховав їх у газовому балоні, в багажнику. Речовину правоохоронці вилучили і відправили на експертизу. Затриманого передали до поліції.