До України прибув заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент [ Редактировать ]
До України прибув заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент. Він має провести низку зустрічей із представниками української влади та дипломатами.
Як повідомляє американське посольство, насамперед говоритимуть про двостороннє партнерство, політичні та економічні реформи в Україні, а також про протидію російській агресії.
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