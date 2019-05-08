Как правильно снимать макияж: что необходимо знать [ Редактировать ]
Многие девушки иногда даже и не задумываются о том, как правильно снимать макияж. Однако неправильное снятие может быть опасным для зрения, передает opticlub.org.
Органы зрения очень чувствительны, и при этом малая доля макияжа попадает именно на них - подводка, тени, тушь для ресниц - все это пусть и украшает ваше лицо, но будет опасно для глаз.
В их список вошли следующие:
Снять контактные линзы. Прежде чем снимать макияж, снимите контактные линзы и ополосните их в специальном растворе. За день на них могли попасть частицы макияжа, от которых нужно избавиться. Смывая же косметику в линзах, вы только усугубите ситуацию.
Использовать правильное средство. В идеале, это должна быть мицеллярная вода. У нее есть несколько преимуществ. Как минимум, она не вызывает аллергических реакций и обеспечивает максимально эффективную очистку от косметики за счет того, что мицеллы обволакивают грязь и хорошо ее отчищают.
Не давите на глаза. И вообще, нужно быть осторожными, снимая макияж, чтобы не поцарапать и другими способами не травмировать органы зрения. Не забывайте о том, насколько они хрупкие.
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