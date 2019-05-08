Військовим, які служать на першій лінії зіткнення на Донбасі, збільшили зарплати. Наказ підписав міністр оборони Степан Полторак. Армійці тепер отримуватимуть на 5 тисяч гривень більше.

А бійці, які перебувають в інших районах ООС, матимуть на одну тисячу більше. Тобто зарплата контрактника на першій ліній становитиме 27 тисяч гривень, в інших районах майже 17 тисяч.

Збільшено розмір виплат і командирам зводів та батальйонів. Зазначене підвищення відбувається за планом у межах бюджету 2019 на утримання Збройних Сил України.