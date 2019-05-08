Одного з постраждалих від вибуху у Марганці затримали, йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю. У чоловіка вдома правоохоронці знайшли гранату РГД-5. Ймовірно саме через нього стався вибух у самісінькому центрі міста. Стан інших, 4 постраждалих залишається незмінним, вони досі у лікарні, одна жінка в реанімації. Подробиці вибуху, який стався на Дніпропетровщині у наступному матеріалі.

Середмістя Марганця в оточенні. Біля однієї з багатоповерхівок на вулиці Лермонтова напередодні ввечері прогримів вибух. За попередніми даними, здетонувала граната Ф-1. На місці поліція знайшла чеку та кільце від неї. Очевидці кажуть: спершу був потужний удар, потім дим, а вже за кілька секунд почулися крики постраждалих.

"Женщина начала крутиться, у нее что-то с уха течет. Потом она подошла ближе к клумбе и у нее вот эта сторона полностью покраснела. Потом мужчина стоял. Дым, был серым", - говорить очевидець.

Від потужного вибуху загинув 38-річний чоловік, ще п'ятьох людей поранило осколками. Серед постраждалих патрульний, який приїхав на виклик.

"Ранение получил один из сотрудников РПП, который находился на расстоянии около 15-20 метров, осколочное ранение левой ноги", - говорить Дмитро Дмитрієв, начальник Марганецького відділення поліції.

Як уже сьогодні стало відомо, до лікарні потрапив і ймовірний винуватець інциденту. Це 47-річний місцевий житель, раніше судимий. У нього вдома правоохоронці знайшли гранату РГД-5.

"Зараз він знаходиться у лікарні під конвоєм. У зв’язку з усіма обставинами, ми перевіряємо інформацію щодо причетності його саме до цього вибуху", - говорить Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області.

З Марганця до Дніпра в обласну лікарню імені Мечникова швидкою доправили "найтяжчу" постраждалу. Вона в реанімації. Каже: йшла до магазину, як раптом рвонуло. Жінка знепритомніла, оговталася, вже коли їй надавали медичну допомогу.

"Взрыв, потом моя спина уже горячая, потом голова кружит и ничего не знаю", - говорить Маргарита Сафарян, постраждала.

У жінки численні осколкові поранення голови, грудної клітки та ніг.

"Обработали все раны, один осколок стоит опасно, около ушной области, возле веска. Нейрохирурги в даний момент думают какие дальнейшие операции необходимо провести", - говорить Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської ОКЛ імені Мечникова.

За попередньою інформацією, рвонуло через те, що двоє чоловіків посварились і один з них висмикнув чеку з гранати. За іншою версією, він просто хотів похизуватись і влаштував вибух.