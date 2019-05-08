Известная украинская певица Наталья Могилевская опубликовала в своем Instagram пикантное фото, которым удивила своих поклонников. На снимке артистка позирует в купальнике с глубоким декольте, демонстрируя подтянутую фигуру и естественную красоту.

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Фанаты Натальи Могилевской не смогли "пройти мимо" публикации звезды. Они остались в восторге не только от фотографии, но и от стройной фигуры исполнительницы.

"Вы шикарно выглядите! Обалденное тело", "Какая вы невероятная!", "Просто Богиня!", "Хватит худеть, Наташа!", "Бросайте худеть! Это уже перебор".

Ранее сообщалось, что внучка Ротару поразила фигурой в спортзале, а также Макс Барских разбился в ДТП.