Наталья Могилевская похвасталась фигурой в бикини [ Редактировать ]
Известная украинская певица Наталья Могилевская опубликовала в своем Instagram пикантное фото, которым удивила своих поклонников. На снимке артистка позирует в купальнике с глубоким декольте, демонстрируя подтянутую фигуру и естественную красоту.
Спасибо морю и отдыху, у меня была возможность хорошо подготовиться к своему будущему тренингу в Харькове. Генеральная мысль следущая: Если ты поступаешь верно, в соответствии со своей природой и предназначением, то и ты и окружающие чувствуют себя хорошо, спокойно и радостно. А если ты чувствуешь обиду, боль, раздражение, « праведный гнев», пустоту и прочее, или если остался конфликт или обиженный тобой человек, то ищи где была твоя ошибка! То есть, если тебе кажется что ты на сто процентов прав, но при этом тебя переполняет гнев и возмущение - то знай, то что тебя возмущает , есть в тебе самом, просто ты пока это плохо видишь. Меня эта мысль спасает в трудных ситуациях. Это канат который вытаскивает из конфликтов и глупых поступков. Я не спокойна - значит есть на что обратить внимание. • Давайте поговорим об этом! Жду ваших примеров и вопросов. До встречи 15 го в Харькове, с теми кто решил прийти ко мне на встречу лично. #родитьсязаново #могилевская #язаведасьостановименя #натальямогилевская #ятанцевала #люблю #тренинг #мастеркласс
Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)
Фанаты Натальи Могилевской не смогли "пройти мимо" публикации звезды. Они остались в восторге не только от фотографии, но и от стройной фигуры исполнительницы.
"Вы шикарно выглядите! Обалденное тело", "Какая вы невероятная!", "Просто Богиня!", "Хватит худеть, Наташа!", "Бросайте худеть! Это уже перебор".
Ранее сообщалось, что внучка Ротару поразила фигурой в спортзале, а также Макс Барских разбился в ДТП.
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