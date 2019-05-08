Известный украинский ресторатор Николай Тищенко со своей молодой женой Анной Барановской не перестают удивлять публику. В этот раз Анна опубликовала в своем Instagram откровенное фото, на котором обнаженные супруги позируют у бассейна.

"Хочется попросить тебя лишь об одном, но я знаю, что это невозможно. Пока невозможно.... Спасибо за нас! И за 2 мин для этой фотки", - загадочно подписала снимок Барановская.

Подписчики не перестают восторгаться откровенным фото пары и "засыпают" их комплиментами:

"Какая фотография, не описать словами!", "Обожаю вас двоих", "Какие вы красивые!", "Побольше бы таких фото, так красиво, нет слов", "Какая красивая пара", "Нереально крутое фото".

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