Тищенко с женой обнажились для фото [ Редактировать ]
Известный украинский ресторатор Николай Тищенко со своей молодой женой Анной Барановской не перестают удивлять публику. В этот раз Анна опубликовала в своем Instagram откровенное фото, на котором обнаженные супруги позируют у бассейна.
"Хочется попросить тебя лишь об одном, но я знаю, что это невозможно. Пока невозможно.... Спасибо за нас! И за 2 мин для этой фотки", - загадочно подписала снимок Барановская.
Подписчики не перестают восторгаться откровенным фото пары и "засыпают" их комплиментами:
"Какая фотография, не описать словами!", "Обожаю вас двоих", "Какие вы красивые!", "Побольше бы таких фото, так красиво, нет слов", "Какая красивая пара", "Нереально крутое фото".
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