Спринтера проткнуло насквозь копьем во время забега [ Редактировать ]
Американский спринтер Элайджа Годвин бежал спиной по полю стадиона и напоролся на легкоатлетическое копье, которое было воткнуто на стадионе.
Годвин не заметил торчащее в земле копье. Копье прошло под лопаткой спортсмена.
Копье пришлось частично обрезать перед тем, как бегуна доставили в больницу. Позже врачи извлекли остатки копья из тела спринтера.
У Годвино оказалось проткнуто легкое, но врачи прогнозируют ему быстрое восстановление.
Ранее сообщалось, что Трамп стал чемпионом мира по снукеру, а также Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.
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