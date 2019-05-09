Американский спринтер Элайджа Годвин бежал спиной по полю стадиона и напоролся на легкоатлетическое копье, которое было воткнуто на стадионе.

Годвин не заметил торчащее в земле копье. Копье прошло под лопаткой спортсмена.

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Копье пришлось частично обрезать перед тем, как бегуна доставили в больницу. Позже врачи извлекли остатки копья из тела спринтера.

У Годвино оказалось проткнуто легкое, но врачи прогнозируют ему быстрое восстановление.

Ранее сообщалось, что Трамп стал чемпионом мира по снукеру, а также Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.