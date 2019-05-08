В среду, 8 мая, в Пресненском районном суде Москвы вынесен приговор по делу двоих футболистов: нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, обвиняемых вместе с двумя сообщниками в избиении нескольких человек в Москве в октябре прошлого года, сообщают "Факты".

По итогам рассмотрения дела братья Кокорины - Александр и Кирилл - осуждены на год и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Павел Мамаев и Александр Протасовицкий - на год и пять месяцев.

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Напомним, что звезды российского футбола Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. В результате инцидентов пострадали три человека, а подозреваемые спустя три дня были заключены под стражу.

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