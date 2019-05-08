Известных футболистов приговорили к тюрьме [ Редактировать ]
В среду, 8 мая, в Пресненском районном суде Москвы вынесен приговор по делу двоих футболистов: нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, обвиняемых вместе с двумя сообщниками в избиении нескольких человек в Москве в октябре прошлого года, сообщают "Факты".
По итогам рассмотрения дела братья Кокорины - Александр и Кирилл - осуждены на год и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Павел Мамаев и Александр Протасовицкий - на год и пять месяцев.
Напомним, что звезды российского футбола Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. В результате инцидентов пострадали три человека, а подозреваемые спустя три дня были заключены под стражу.
Ранее сообщалось, что Трамп стал чемпионом мира по снукеру, а также Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.
по теме
Российские паспорта для украинцев: в МИД сделали важное заявление
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест
Украина обратится в Совет Европы из-за обысков в Крыму - Арьев
После очередных обысков в Крыму украинская сторона подготовит обращение в Совет Европы
Жуткое ДТП в России: пострадал 21 украинец
Во вторник, 30 апреля, в России произошло ДТП с участием грузовика КамАЗ и автобуса, который ехал из Киева
В России масштабный пожар охватил рынок (видео)
Огнем охвачена площадь около 2,5 тысяч квадратных метров
Следующий бой Джошуа: определен соперник
Бой, как и планировалось, пройдет 1 июня в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden