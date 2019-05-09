Ляшко - дітям загиблих Героїв війни: "Хочу, щоб ви жили під мирним небом!" [ Редактировать ]
Війна на Сході України почалася з розстрілів на Майдані, вважає Олег Ляшко. Тому учасники громадської акції "Український безсмертний полк" після вшанування пам’яті загиблих Героїв Другої світової і війни на Донбасі рушили до Алеї Героїв Небесної Сотні.
На чолі колони разом з Олегом Ляшком стояли діти з портретами загиблих на війні батьків. Про це пише прес-служба РПЛ. 9-річна Аня добре пам’ятає батька, хоч він пішов на війну і загинув три роки тому, коли їй було 6. Вона лишилася вдвох з мамою Оксаною.
На Алеї Героїв Небесної Сотні дівчинка трохи розгубилася, але політик обійняв її і заспокоїв. "Діти, ви знаєте, що тут? Це дуже важке місце, тут колись вбивали людей. Тут покояться люди, які віддали свої життя за те, щоб ми з вами жили у вільній країні. Ви повинні знати цих людей, завжди пам’ятати і своїм дітям та онукам розказувати. Це наша українська Голгофа".
І діти, і дорослі вшанували пам’ять Героїв хвилиною мовчання. А потім заспівали Гімн - впівголоса, щоб не тривожити спокій загиблих. "У цей день висловлюємо щиру подяку і шану ветеранам Другої світової, ветеранам визвольної війни на Донбасі. Але війна почалася не з Донбасу, а звідси, з Майдану. Коли люди вийшли і влада почала їх вбивати, тоді почалася війна. Причина війни - прагнення утримати владу за будь-яку ціну, тому, дітки, бажаю, щоб ви завжди жили під мирним небом і не знали, що таке війна. На жаль, ви вже це знаєте", - з прикрістю зазначив політик, дивлячись на фото, які тримали в руках діти. Головна мета і завдання влади - встановлення справедливого миру і повернення територій, підсумував Ляшко.
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