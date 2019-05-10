Годувати чи стерилізувати? Така дилема щодо розв'язання проблеми безпритульних котів розділила громадськість і владу Єрусалима. Адже в цьому місті щільність котячого населення чи не найвища у світі. Які аргументи сторін - знає Ольга Жидецька.

2 тисячі кішок на квадратний кілометр - така щільність хвостатих мешканців Єрусалима за підрахунками екологів. Це велика проблема для міської екосистеми. Адже здичавілі хижаки винищують птахів, гризунів та ящірок. А ще можуть розносити інфекційні хвороби. При цьому, на корм для котів у міському бюджеті цьогоріч передбачили близько тридцяти тисяч доларів. Жаліють та підгодовують пухнастих сусідів і деякі містяни.

"Мені дуже шкода вуличних котів, це цілком безпорадні істоти. Вони хворіють, якщо їх не лікувати. Приміром, якщо я не наллю їм води, вони просто помруть від запалення нирок", - говорить Ілана Бен Джоя, жителька Єрусалима.

Паралельно з підгодовуванням у місті діє й програма стерилізації. Щодня в муніципальній клініці оперують щонайменше 15 котів. Їх на вулицях Єрусалима відловлює співробітник лікарні. Або ж приносять люди. Щоправда, ветеринари констатують - це лише крапля в морі. Щоб зупинити котячу експансію, за день треба стерилізувати з півтисячі тварин. А грошей на це немає.

"Саме тому ми йдемо на компроміс: стерилізуємо котів переважно там, де ці тварини - справді велика проблема: поряд з лікарнями, дитсадками, школами або там, де вони дошкуляють мешканцям", - говорить Асаф Бриль, керівник Ветеринарної служби Єрусалима.

За дослідженнями науковців, щоб істотно знизити популяцію чотирилапих безхатченків, потрібно стерилізувати майже 100% особин. Але за рахунок нових "прибульців" тварини все одно житимуть і розмножуватимуться, доки буде що їсти. А в сміттєвих баках густонаселеного священного міста харчів не бракує.