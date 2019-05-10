В Киеве планируют расширить список улиц и проспектов, где разрешено ездить с максимально допустимой скоростью - 80 км/ч. Об этом сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, пишет sud.ua.

"Мы обратились в Нацполицию с просьбой предоставить аналитику - увеличилось ли количество аварий на тех участках, где разрешенная скорость 80 км/ч. С той информацией, что у меня сейчас есть, я прогнозирую, что официальный ответ от полиции будет, что увеличения аварий они не фиксировали, а поэтому Киевский городской совет будет расширять список таких улиц", - сказал Прокопив.

Также он отметил, что в целом считает 80 км/ч - оптимальной скоростью для езды по городу.

Кроме того, водителей ждут огромные штрафы за нарушение скорости и ПДД.