У Дэвида Бекхэма отняли права [ Редактировать ]
Звезду мирового футбола Дэвида Бекхэма лишили водительского удостоверения на полгода, передает "Сегодня".
Футболиста также и оштрафовали на 976 долларов. Таким образом спортсмена наказали за использование телефона за рулем автомобиля.
В прошлом году, в конце ноября, нарушения Бекхэма заметили прохожие. Он ехал на машине и вместо того, чтобы следить за дорогой, всматривался в экран телефона, который лежал у него на коленях. Это уже шестой штраф в футболиста. Если будет еще шесть правонарушений - у звезды футбола навсегда заберут водительское удостоверение.
Ранее сообщалось, что клуб "Динамо" подписал контракт с безработным футболистом.
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