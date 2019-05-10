Звезду мирового футбола Дэвида Бекхэма лишили водительского удостоверения на полгода, передает "Сегодня".

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Футболиста также и оштрафовали на 976 долларов. Таким образом спортсмена наказали за использование телефона за рулем автомобиля.

В прошлом году, в конце ноября, нарушения Бекхэма заметили прохожие. Он ехал на машине и вместо того, чтобы следить за дорогой, всматривался в экран телефона, который лежал у него на коленях. Это уже шестой штраф в футболиста. Если будет еще шесть правонарушений - у звезды футбола навсегда заберут водительское удостоверение.

Ранее сообщалось, что клуб "Динамо" подписал контракт с безработным футболистом.