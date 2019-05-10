В России рухнул автомобильный мост (видео) [ Редактировать ]
Возле российского села Чембары (Амурская область РФ) обвалился автомобильный мост, передает "Униан".
"Мы живем на берегах двух рек, и у нас два моста. Их комиссия в этом году признала аварийными. Выделили деньги и начали строить объездной мост. Все бы ничего, да вот строители начудили: трубы положили на берегу реки Ора, а русло засыпали песком. Река, естественно, воспротивилась такому неуважению и решила промыть свое русло. Тогда 8 мая наши строители решили заново засыпать русло и начали возить песок КаМАЗами по аварийному мосту, где стоит ограничение 6 тонн. И в итоге провалили его", - рассказали местные жители.
Люди жалуются, что теперь они оказались отрезаны от остальных населенных пунктов. 10 мая дети не поехали в школу в соседнюю Черновку, расположенную в трех километрах от села Чембары. Туда же сельчане возят детей в детский сад, и сами ездят на работу.
Ранее сообщалось, что в Харькове рухнула стена жилого дома, а также что в России вспыхнул крупный ракетный завод.
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