В Украине заработала услуга заказа индивидуального номерного знака (ИНЗ) на транспортное средство в онлайн-режиме.

Как сообщают в Государственном агентстве по вопросам электронного управления, теперь в онлайн-режиме можно проверить возможность заказа конкретного ИНЗ, заказать и оплатить его изготовления, а также выбрать получение готового номерного знака в удобном отделении Новой почты. Стоимость услуги доставки Новой почтой фиксированная - 500 гривен.

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Водителям напоминают, что это услуга является одной из комплекса услуг в Электронном кабинете водителя. (Онлайн-сервис доступен на сайте и на Правительственном портале). Пользователю кабинета предоставляется информация о его водительском удостоверении, транспортных средствах, владельцем которых он является, а также об административных правонарушениях, если он оказался в них виновным.

Также в электронном кабинете пользователь может оплатить штрафы, зарегистрироваться в электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах МВД, заказать бесплатную или платную услугу проверки транспортного средства.

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