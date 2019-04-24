Как получить автомобильный номер по почте [ Редактировать ]
В Украине заработала услуга заказа индивидуального номерного знака (ИНЗ) на транспортное средство в онлайн-режиме.
Как сообщают в Государственном агентстве по вопросам электронного управления, теперь в онлайн-режиме можно проверить возможность заказа конкретного ИНЗ, заказать и оплатить его изготовления, а также выбрать получение готового номерного знака в удобном отделении Новой почты. Стоимость услуги доставки Новой почтой фиксированная - 500 гривен.
Водителям напоминают, что это услуга является одной из комплекса услуг в Электронном кабинете водителя. (Онлайн-сервис доступен на сайте и на Правительственном портале). Пользователю кабинета предоставляется информация о его водительском удостоверении, транспортных средствах, владельцем которых он является, а также об административных правонарушениях, если он оказался в них виновным.
Также в электронном кабинете пользователь может оплатить штрафы, зарегистрироваться в электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах МВД, заказать бесплатную или платную услугу проверки транспортного средства.
Раньше сообщалось о том, что в Украине запретили жизненоважное лекарство. А Порошенко сделал резкое заявление по поводу тарифов в Украине.
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