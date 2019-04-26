В пятницу, 26 апреля, в Красноярске загорелся крупный оборонный завод "Красмаш". Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Красноярскому краю, передает REGNUM.

По данным агентства, горит крыша одного из корпусов завода. С огнем борются 38 человек на девяти единицах техники.

По информации ТАСС, площадь пожара на заводе составила пять тысяч квадратных метров. В МЧС России сообщили агентству об обрушении кровли цеха по производству холодильных установок. Пожару присвоен четвертый, высший для региона ранг сложности.

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Горящая крыша холодильного цеха на площади 2,5 тысяч квадратных метров рухнула, передает "РИА Новости" со ссылкой на МЧС России.

Завод "Красмаш" производит баллистические ракеты для подводных лодок. Он также является одним из основных производителей базового модуля разгонного блока для ракет-носителей "Зенит" и "Протон". Предприятие также занимается изготовлением новой межконтинентальной ракеты "Сармат". Завод работает с 1932 года и считается стратегически важным объектом.

Раньше сообщалось о том, что в Днепре вспыхнула лодочная станция. А в Киеве во дворе дома дотла выгорел микроавтобус.

Раньше сообщалось о том, что в Днепре вспыхнула лодочная станция. А в Киеве во дворе дома дотла выгорел микроавтобус.