В Киеве на мосту произошло тройное ДТП [ Редактировать ]
В четверг, 9 мая, на Северном мосту в Киеве произошло тройное ДТП. Автомобиль Skoda влетел в патрульную машину, а та, в свою очередь, въехала в Lexus, который ехал впереди. В результате происшествия одного из водителей в срочном порядке госпитализировали врачи скорой помощи, сообщает "Информатор".
Авария произошла около 01:30.
По словам водителя Lexus, аварию спровоцировал автомобиль Skoda. Все три авто двигались в одном направлении. Skoda влетела сзади в машину патрульной полиции. А та въехала в Lexus, который ехал спереди.
В результате ДТП травмировался водитель Skoda. Его госпитализировали врачи скорой помощи. На данный момент нет точной информации о состоянии здоровья пострадавшего.
У Skoda смят капот и поврежден перед. У патрульной машины, как и у Lexus, повреждена задняя часть. На месте происшествия работали два наряда полиции и карета скорой помощи. Детали происшествия устанавливаются.
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