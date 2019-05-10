У Білому домі назвали кандидатуру голови Пентагону [ Редактировать ]
Виконувач обов'язків міністра оборони США Патрік Шенаген може стати новим очільником Пентагону. Про це повідомила речниця Білого Дому Сара Сандерс.
В опублікованій заяві йдеться, що шенаген за останні кілька місяців - довів свою відповідність посаді міністра оборони. Патрік Шенаген не є військовим, він 30 років працював у компанії Боїнг.
У Мінооборони США почав працювати з 2017. Із січня цього року виконував обов'язки міністра. Нагадаю, екс-очільник Пентагону Джеймс Меттіс залишив посаду наприкінці минулого року. Причиною звільнення він назвав розбіжності з американським лідером.
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