Мільярдер Джеф Безос показав марсіанській корабель [ Редактировать ]
Ще одну новинку прототип космічного апарата для приземлення на Місяць, презентували у США. На підкорення супутника Землі зазіхнув мільярдер Джеф Безос. Посадковий модуль дістав назву Blue Moon.
Він зможе опускатися на поверхню Місяця з корисним навантаженням до шести з половиною тонн. Окрім цього, на даху пристрою планують розмістити місяцехід.
Проект розробляли протягом трьох років. І вже влітку тестуватимуть спеціально створений для апарата двигун.
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Посадковий модуль отримав назву Blue Moon. Він зможе опускатися на поверхню Місяця з корисним навантаженням до 6 з половиною тонн. Окрім цього, на даху апарата планують розмістити місяцехід
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