Ще одну новинку прототип космічного апарата для приземлення на Місяць, презентували у США. На підкорення супутника Землі зазіхнув мільярдер Джеф Безос. Посадковий модуль дістав назву Blue Moon.

Він зможе опускатися на поверхню Місяця з корисним навантаженням до шести з половиною тонн. Окрім цього, на даху пристрою планують розмістити місяцехід.

Проект розробляли протягом трьох років. І вже влітку тестуватимуть спеціально створений для апарата двигун.