День присвячений здоров'ю. Сьогодні розпочалась щорічна акція профілактики захворювань на меланому. Лікарі безкоштовно обстежили тисячі пацієнтів в обласних центрах. Як все відбувалось у столиці дивіться далі.

День меланоми в Україні щорічна акція. Саме завдяки їй тисячі людей можуть безкоштовно перевіритися на предмет виявлення меланоми. Інакше кажучи - одного з різновидів раку шкіри. Огляди проводять у всіх великих містах. Але є й такі люди, які з регіонів вирушають до Києва, зокрема, в Інститут дерматології доктора Богомолець.

"Не так часто для пенсіонерів є такі безкоштовні акції з боку охорони здоровя, тому я приїхала сюди. Приємна атмосфера. Дуже гарно застрічають, посміхаються ніяких черг немає. Ставляться з повагою. Я з Хмельницької області, з райцентру. У нас вузького спеціаліста немає треба їхати в облцентр в кожвендиспансер", - говорить Валентина, пацієнтка.

Уже до обіду кожен лікар оглянув більше ніж півсотні пацієнтів. У двох із п'ятдесяти було виявлено меланому. Здебільшого, це перша стадія, яка лікується хірургічним шляхом. Цей чоловік на огляд потрапив випадково.

"Во-первых, то что бесплатно. Я пенсионер и меня это волнует. И во-вторых - появилось образование, я думал это не опасно. До такого возваста же дожил. Но решил прийти проверится", - говорить Григорій, киянин.

Йому пощастило захворювання виявили на ранній стадії. Лікування буде легким і триватиме щонайбільше тиждень.

В режимі скринінгу це досить швидкий огляд. Але ми в такому режимі можемо просто виявити меланому. У нас є дерматоскоп, ми робимо знімок і виявляємо пухлину. Якщо меланома запущена, людина знає, що щось росте, не звертається до лікаря - пухлина проростає, метастазує і тоді вже це надзвичайно агресивно.

Тому виявити хворобу важливо якомога раніше, каже лікар. І зазначає перевірити своє здоров'я приходить здебільшого молодь. Інколи цілими сім'ями з дітьми. Спеціалісти кажуть - така тенденція прогнозована. Адже мета цих акцій звернути увагу на дану проблему тих, хто рідко про це замислюється. Де саме можна пройти огляд, здебільшого люди дізнаються із соцмереж. Але багато хто про такі дні не знає. Тоже до акції залучають волонтерів пояснюють організатори.

"Как асоциация, мы ставим перед собой задачу - не только понизить смертность, но и повысить уровень знаний населения о меланоме. Сделать так чтобы население само о себе заботилось. У нас есть сайт - "Стоп-меланома.net". На котором есть перечень организаций в которых проходят осмотры. и много по всей Украине. Ведут прием с самого утра до последнего пациента", - говорить Ігор Канчалаба, керівник громадської організації "Стоп меланома".

"Треба памятати, що меланома дуже схожа на звичайну родимку. Вона часто не піднімається над поверхнею шкіри, може бути пласкою і однорідною. Тому, будь-ласка, якщо у вас багато родимок, або зявилась на вашу думку нова родимка - перевірте її будь-ласка. Дерматоскопія займає кілька хвилин. Але це може врятувати ваше життя", - говорить Світлана Дячук, дерматолог.

І лікарі, і організатори зазначають: мета акції під назвою "День меланоми" - не в залякуванні, а в застереженні українців. Адже від хвороб ніхто не застрахований.