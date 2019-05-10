В Австралии напечатали 46 миллионов купюр с ошибкой [ Редактировать ]
Резервный банк Австралии (RBA) выпустил в оборот 46 млн купюр достоинством в 50 австралийских долларов с орфографической ошибкой. Банк официально подтвердил эту информацию, передает ВВС.
Так, ошибка была допущена в слове "ответственность" в микротексте на лицевой стороне банкноты, где приводятся слова первой женщины-депутата на континенте Эдит Коуэн. Вместо слова responsibility там красуется слово responsibilit.
Обнаружил ошибку один из слушателей австралийской радиостанции Triple M, который опубликовал сообщение о ней в Instagram на странице радиостанции.
Представитель RBA отметил, что резервному банку Австралии известно об ошибке, она будет исправлена при печати следующего тиража банкнот в ближайшие несколько месяцев.
"Процесс отрисовки и последующей печати денежных купюр очень сложен и, несмотря на существующие у нас строгие системы проверки качества, сбои возможны. Мы уже предприняли ряд усилий, чтобы избежать возникновения подобного в будущем", - пояснил представитель банка.
Обновленная банкнота стоимостью 50 долларов вошла в обращение в Австралии в октябре прошлого года. Она имеет улучшенную защиту от подделок.
Раньше сообщалось о том, как распознать фальшивые доллары. А также, как отличить подделку номиналом в $100 от оригинала.
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