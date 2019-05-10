Когда состоится бой "Усик и Джошуа" [ Редактировать ]
Промоутер чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO Энтони Джошуа и обладателя титулов WBC, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн рассказал, когда может состояться совместный бой боксеров.
"Как вы уже знаете, Александр Усик получил травму и не сможет боксировать 25 мая. Но он станет обязательным претендентом на чемпионский пояс в супертяжелом весе, и его бой с Энтони Джошуа может состояться в декабре", - приводит слова Эдди Хирна Sky Sports.
Раньше сообщалось о том, что Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.
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