В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщил телеканал ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.



По данным расследования, перед вылетом пилот плохо спал и не позавтракал. Кроме того, незадолго до этого он простудился.



Почувствовав сильную головную боль во время полета, стажер включил автопилот, а после − потерял сознание почти на час.

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Авиадиспетчерская служба несколько раз пыталась связаться с ним после того, как самолет без разрешения вошел в воздушное пространство аэропорта Аделаиды, однако это удалось только после того, как пилот пришел в себя. Воздушное судно в это время находилось над океаном.

Несмотря на случившееся, летательный аппарат успешно приземлился в Парафилде.



В летной школе Аделаиды, где стажировался пилот, намерены принять меры после происшествия. В частности, перед полетом учащихся обяжут сообщать о времени последнего сна и приема пищи.

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