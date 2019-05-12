Ретро-фест. В Івано-Франківську пройшов щорічний традиційний автопробіг та виставка антикварних автівок. Побували на ретро-святі і мої колеги. Подробиці розкаже Жанна Дутчак.

Колона відполірованих до дзеркального блиску залізних старожилів під супровід духового оркестру роз'їжджає вулицями Івано-Франківська.

Ось ця невеличка блакитно-біла французька красуня - рідкісна колекційна модель 39 року. В Україні таких декілька. Попри поважний вік машина й досі на ходу. Всі деталі - оригінальні.

"Ось дивіться яка цікава ручка відкривання дверей".

"Ми її знайшли тут в області. Вона їздила по Коломийщині. І вона була як вижитий лимон. Машина вот вот мала піти закордон і ми в останню хвилину забрали за любі гроші" - говорить Володимир Гарбарук, колекціонер ретроавтомобілів.

Машина впізнавана, особливо серед українських кіноманів. Саме на ній роз'їзджав знаменитий актор Луї де Фюнес.

Поруч красується ще один ретро-ексклюзив - шістдесятирічний "Фольцваген Жук". Творіння відомого німецького конструктора Фердинанда Порше. Наймасовіший автомобіль в історії, його створили спеціально на замовлення Гітлера.

"Він цікавий тим що їх випустили аж 22 мільйони. Вона воздушного охолодження і на ні одному підйомі вона ніколи не грілася. Зроблена вентиляція, охолодження - така система що вона ніколи не гріється", - говорить Роман Слободян, колекціонер ретроавтомобілів.

Це не єдине ретроавто в колекції пана Романа. Старі машини - його пристрасть, зізнається чоловік. Повернув до життя вже більше тридцяти.

"Все, що зв'язано з молодістю мені приємно, тому то я реставрую всьо що було в молодості", - говорить Роман Слободян, колекціонер ретроавтомобілів.

А ось ця тойота карола сімдесят сьомого року в Україні єдина. Модель була випущена в лімітованій кількості, скільки саме - ніхто не знає. На реставрацію її власник Ігор витратив три роки.

"Трошки грошей так прийшлося витратити. - А трошки то скільки? - Не можу сказати бо жінка якщо взнає то буде мені потім. Грошей не мало", - говорить Ігор, власник ретроавтомобіля.

А це вже дітище радянського автопрому воєнних часів - машина для перевезення піхоти і поранених - Газ-67. Дату її виробництва вдалось встановити за номером кузова - серпень сорок четвертого року. Автівка встигла побувати на фронті, а після ще кілька десятиліть возила директора школи.

"Він зламався. відстав від колони. Його затянули в місцеве господарство, після війни його знайшли і він працював у нас на школі", - говорить Михайло Тимків, колекціонер ретроавтомобілів з Тернопільської області.

"Я шалено получаю задоволення. От і мені ці, я мисливець мене цікавлять ці два "Газа". Це вже є реліквія, це вже є історія", - говорить Ігор Остапюк, відвідувач виставки.

Кількість ретроавтомобілів які представляють щороку в Івано-Франківську невпинно зростає. Організатори виставки пообіцяли здивувати новими ексклюзивними експонатами і наступного року.