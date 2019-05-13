Во Флориде произошло две стрельбы, есть жертвы [ Редактировать ]
В американском штате Флорида возле отеля Trump Internationa Beach Resort произошла стрельба, есть погибший и раненый. Об этом сообщает Miami Herald.
Сначала местная полиция сообщила об одном погибшем вследствие стрельбы и одном раненном. Очевидцы сообщили, что слышали примерно семь-восемь выстрелов возле отеля.
Вскоре правоохранители уточнили, что приблизительно в то же время произошла еще одна стрельба на государственной дороге Уильяма Лемана, где тяжелые ранения получил еще один человек.
Подробности инцидента пока не приводятся. Полиция выясняет, связаны ли между собой эти два происшествия.
Ранее мужчина открыл стрельбу в баре, а также в одной из американских школ ученик открыл огонь по сверстникам.
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