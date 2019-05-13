Учасники екологічного руху "Повстання вимирущих" розлили 300 літрів бутафорської крові в центрі Парижа - таким чином хотіли привернути увагу людей до загрози зникнення рідкісних видів тварин і закликати владу вжити заходів для збереження біологічного розмаїття на планеті.

Акція відбулась у присутності великої кількості журналістів і туристів. Після її завершення - за собою усе прибрали.