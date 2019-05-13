У центрі Парижа "пролилася" кров [ Редактировать ]
Учасники екологічного руху "Повстання вимирущих" розлили 300 літрів бутафорської крові в центрі Парижа - таким чином хотіли привернути увагу людей до загрози зникнення рідкісних видів тварин і закликати владу вжити заходів для збереження біологічного розмаїття на планеті.
Акція відбулась у присутності великої кількості журналістів і туристів. Після її завершення - за собою усе прибрали.
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