Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил против досрочного проведения парламентских выборов, которые должны пройти осенью 2019 года, и считает нецелесообразным их перенос на конец июля. При этом он отметил, что окончательное решение будет принимать президент, а правительство продолжит работу при любом развитии событий.

Гройсман в интервью "Интерфаксу" отметил, что нужно сохранять определенные каноны. По его словам, даже некоторые юристы убеждены, что досрочный роспуск Верховной Рады является "не совсем правильным".

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"Если определено, что выборы в октябре, то какой смысл их переводить на конец июля? Изменится ли что-то существенно? Мне трудно давать такие оценки. Если бы выборы были через год, а правительство не смогло бы работать, тогда это было бы целесообразно. Сейчас я таких целесообразностей не вижу", - сказал Гройсман.

Глава правительства отметил, что досрочные выборы должны иметь под собой основания.

"В варианте досрочных и срочных выборов примерно одинаковый период времени мое правительство будет работать. Но досрочные выборы стабильности не добавляют", - добавил премьер.

Однако, Гройсман напомнил, что принятие решения о роспуске парламента является исключительно компетенцией президента. По словам премьера, он пока не знает, воспользуется ли этим правом новоизбранный президент Владимир Зеленский.

Раньше сообщалось о том, что команда Зеленского запустила видеопетицию о роспуске Рады. А также Дмитрий Разумков сделал заявление о роспуске Верховной Рады.