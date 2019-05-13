Гройсман рассказал, поддерживает ли роспуск Рады [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил против досрочного проведения парламентских выборов, которые должны пройти осенью 2019 года, и считает нецелесообразным их перенос на конец июля. При этом он отметил, что окончательное решение будет принимать президент, а правительство продолжит работу при любом развитии событий.
Гройсман в интервью "Интерфаксу" отметил, что нужно сохранять определенные каноны. По его словам, даже некоторые юристы убеждены, что досрочный роспуск Верховной Рады является "не совсем правильным".
"Если определено, что выборы в октябре, то какой смысл их переводить на конец июля? Изменится ли что-то существенно? Мне трудно давать такие оценки. Если бы выборы были через год, а правительство не смогло бы работать, тогда это было бы целесообразно. Сейчас я таких целесообразностей не вижу", - сказал Гройсман.
Глава правительства отметил, что досрочные выборы должны иметь под собой основания.
"В варианте досрочных и срочных выборов примерно одинаковый период времени мое правительство будет работать. Но досрочные выборы стабильности не добавляют", - добавил премьер.
Однако, Гройсман напомнил, что принятие решения о роспуске парламента является исключительно компетенцией президента. По словам премьера, он пока не знает, воспользуется ли этим правом новоизбранный президент Владимир Зеленский.
Раньше сообщалось о том, что команда Зеленского запустила видеопетицию о роспуске Рады. А также Дмитрий Разумков сделал заявление о роспуске Верховной Рады.
по теме
Инаугурация в Украине: Зеленский обратился с жесткими требованиями к парламенту (видео)
Владимир Зеленский записал резкое видеообращение к парламенту и Петру Порошенко
День матери: как украинские политики поздравили своих мам
Как украинские политики поздравили своих мам с их праздником
Команда Зеленского запустила видеопетицию о роспуске Рады
У новоизбранного президента запустили петицию о роспуску Верховной Рады Украины
Восстановление Нотр-Дама: появилась интересная идея (фото)
После пожара в Нотр-Дам де Пари для его восстановления поступает много идей
У Зеленского рассказали об отношении к войне
Советник Зеленского рассказал об отношении команды президента к войне с Россией