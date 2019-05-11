Гройсман раскрыл свой секрет похудения [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман впервые подробно рассказал, как ему удалось так сильно похудеть. Известно, что ему пришлось отказаться от некоторых продуктов, однако, диетой он это не считает, сообщает "Корреспондент".
Так, премьер-министр заявил, что отказался от хлеба и любимого картофеля.
"У меня нет никаких диетологов. Я не применял никаких медицинских вещей. Я просто взял себя в руки. Я категорически против диет. Я считаю, что если ты садишься на диету, то потом ты с нее сходишь. Если ты с нее сходишь, то ты снова начинаешь набирать вес. Ты должен определить для себя приемлемый рацион, которого бы тебе хватало, и который был бы достаточен для того, чтобы привести вес в норму. Это первая позиция", - заявил Гросман.
Второй позицией премьер-министр назвал физические нагрузки.
"Человек должен двигаться, чтобы чувствовать себя нормально… Нужно ограничивать себя в питании: я не ем хлеба, не ем картофель. Я очень люблю картошку, но я ее не ем, я для себя принял такое решение. Я не хочу ничего говорить про диетологов… Но это уникальные случаи, когда человек придерживается того, что рекомендует диетолог. Поэтому берите себя в руки сами", - сказал премьер.
По оценкам журналистов, Гройсман за последние полтора года похудел на 20 килограммов.
Раньше сообщалось о том, как перейти на здоровое питание, а также как составить правильный рацион при минимальном доходе.
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