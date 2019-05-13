У Лівані створюють підводний парк з металобрухту [ Редактировать ]
У Лівані будують незвичайний підводний парк. Для цього за три кілометри від узбережжя у Середземне море занурюють старі автомобілі, літаки та військові машини.
Екологи впевнені - ці купи брухту стануть новою домівкою для численних морських мешканців і меккою для дайверів з усього світу.
Списану техніку для майбутнього заповідника активісти попросили у міністерства оборони, а також підібрали на місцевих смітниках.
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