Автолюбителі Івано-Франківська влаштували фестиваль ретро-машин [ Редактировать ]
Авто-фест. В Івано-Франківську влаштували традиційний щорічний автопробіг і виставку ретро-машин.
Усе бачила Жанна Дутчак.
Колона відполірованих до дзеркального блиску залізних старожилів під супровід духового оркестру роз'їжджає вулицями Івано-Франківська.
Ось ця невеличка блакитно-біла французька красуня - рідкісна колекційна модель 1939 року. В Україні таких декілька. Попри поважний вік, машина й досі на ходу. Всі деталі - оригінальні.
"Ми її знайшли тут, в області. Вона їздила по Коломийщині. І вона була як "вижатий лимон". Машина от-от мала піти за кордон і ми в останню хвилину забрали за любі гроші", - розповідає Володимир Гарбарук, колекціонер ретроавтомобілів.
Машина - впізнавана, особливо серед українських кіноманів. Саме на ній роз'їжджав знаменитий актор Луї де Фюнес.
Поруч красується ще один ретро-ексклюзив - шістдесятирічний "Фольксваген-жук". Творіння - відомого німецького конструктора Фердинанда Порше. Наймасовіший автомобіль в історії, його створили спеціально на замовлення Гітлера.
"Він цікавий тим, що їх випустили аж 22 мільйони. Вона повітряного охолодження і на жодному підйомі вона ніколи не грілася", - зазначив Роман Слободян, колекціонер ретроавтомобілів.
А ось ця "Тойота Корола" 1977 року в Україні єдина. Модель була випущена в лімітованій кількості. Сскільки саме - ніхто не знає. На реставрацію її власник Ігор витратив три роки.
"Трошки грошей прийшлося витратити. - А трошки, то скільки? - Не можу сказати, бо жінка, якщо взнає - то буде мені потім. Грошей не мало", - зізнається Ігор, власник ретроавтомобіля.
А це вже дітище радянського автопрому воєнних часів - машина для перевезення піхоти і поранених ГАЗ-67. Автівка встигла побувати на фронті, а після - ще кілька десятиліть возила директора школи.
"Він зламався і відстав від колони. Його затягнули в місцеве господарство", - розповідає Михайло Тимків, колекціонер ретроавтомобілів з Тернопільської області.
Кількість ретроавтомобілів, які представляють щороку в Івано-Франківську - невпинно зростає. Організатори виставки пообіцяли здивувати новими ексклюзивними експонатами і наступного року.
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