Мужчина по ошибке купил лотерейный билет и сорвал джекпот [ Редактировать ]
В американском штате Орегон супружеская пара сыграла в лотерею и случайно сорвала крупный джекпот, сообщает upi.com.
Майкл Фот и его супруга путешествовали на машине и решили купить несколько лотерейных билетов Powerball. Американец собирался купить обычный билет за два доллара, но по ошибке взял билет на доллар дороже, увеличивающий потенциальный выигрыш в три раза.
"Сотрудница магазина уточнила, хочу ли я приобрести билет за три доллара, - вспоминает мужчина. - Я не имел представления, о чем она говорит, поэтому просто сказал: да".
В результате американцы утроили денежный приз и получили 150 тысяч долларов. Семья планирует потратить часть выигранных денег на покрытие долгов.
Ранее мы сообщали, что в день выборов украинец сорвал джекпот, а также мужчина съездил на заправку и стал миллионером.
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