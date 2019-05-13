На Мальдівах під колесами автобуса загинула українська туристка.

Трагедія сталась у передмісті столиці Мале. 31-річна жінка з подругою гуляли, коли раптом побачили, що на них їде пасажирський бус. Туристки намагалися втекти, втім одна з них перечепилася та не встигла вчасно відскочити. Інша жінка врятувалася.

У місцевій поліції припустили, що водій заснув за кермом. Його заарештували. Пасажири автобуса не постраждали.