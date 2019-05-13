Смертельна прогулянка: на Мальдівах загинула українська туристка [ Редактировать ]
На Мальдівах під колесами автобуса загинула українська туристка.
Трагедія сталась у передмісті столиці Мале. 31-річна жінка з подругою гуляли, коли раптом побачили, що на них їде пасажирський бус. Туристки намагалися втекти, втім одна з них перечепилася та не встигла вчасно відскочити. Інша жінка врятувалася.
У місцевій поліції припустили, що водій заснув за кермом. Його заарештували. Пасажири автобуса не постраждали.
по теме
Украинка трагически погибла во время отдыха на Мальдивах
В местной полиции считают, что инцидент произошел из-за того, что водитель уснул за рулем
ДТП на Прикарпатті: автівка з туристами зірвалася у прірву
Медична експертиза вже підтвердила - водій був напідпитку
В Орловській області у ДТП постраждали українці
Аварія трапилася цієї ночі - зіткнулися автобус, що перевозив українців, та вантажівка
Известный российский журналист погиб в ДТП (фото, видео)
9 мая умер главный редактор и ведущий радиостанции "Говорит Москва"
Под Винницей произошло страшное ДТП, есть погибшие
Водитель Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем